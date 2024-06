Dudu Camargo diz que era ‘perseguido’ no SBT e faz acusação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A saída de Dudu Camargo do SBT já está completando um ano, mas continua rendendo muito assunto. Durante no Link Podcast, o apresentador não ficou em cima do muro ao ser questionado e abriu o jogo sobre os bastidores da emissora de Silvio Santos. Além de perseguição, o comunicador revelou que foi vítima de boicote.

“Todo mundo sabe que quem Silvio Santos apadrinhava era perseguido lá dentro. Fui mais ainda porque eu não era um repórter que ele deu uma oportunidade, não era alguém de bastidor, mas sim do vídeo. Estava ocupando duas horas da grade diária, em rede nacional, apresentando um jornal e quebrando paradigmas”, iniciou o jornalista.

Ao se deparar com uma imagem nos tempos de SBT sendo exibida no telão, Dudu Camargo fez uma reflexão sobre o início bem jovem. “Eu até fico feliz quando encontro jovens que me param e falam que a minha entrada no jornalismo foi inspiradora, principalmente por conta da pouca idade. Eu realmente não me limito e não se pode pode limitar um profissional por causa da idade dele”, continuou o contratado da TV Meio.

SOLTOU O VERBO

Na sequência, o ex-pupilo do Homem do Baú tratou de dar aquela alfinetada em alguns diretores: “Apesar de muitos fazerem televisão para eles, para o ego deles, tem aqueles que valorizam o resultado. Televisão é uma empresa como qualquer outra. Então, o profissional precisa dar resultado”. Em um outro trecho da entrevista, ao ser indagado sobre as polêmicas e teorias, Dudu disparou: “Mas eram eles lá dentro [departamento de jornalismo] que faziam!”.