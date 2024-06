Divulgado resultado final e homologação de processo seletivo da Sesacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde do Acre (Sesacre) tornaram público o resultado final e a homologação do processo seletivo simplificado. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 5.

O resultado definitivo inclui a perícia médica dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência. O resultado final foi divulgado por cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação final, tanto para a lista de ampla concorrência quanto para a lista de pessoas com deficiência.

Veja a lista: