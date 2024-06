Criminosos usam nome do Desenrola Brasil, encerrado em maio, para dar golpes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Programa Desenrola Brasil chegou ao fim no último dia 20 de maio com a redução de 8,7% da inadimplência entre a população mais vulnerável do país, que era o público prioritário do programa criado pelo governo federal (Faixa 1). Levantamento da Serasa mostra que, de maio de 2023 a março de 2024, caiu de 25,2 milhões para 23,1 milhões o número de pessoas inadimplentes que ganham até dois salários-mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, com dívidas dentro dos critérios da Faixa 1 do Programa, em que as negociações foram feitas pelo site www.desenrola.gov.br e pelos canais parceiros.

Apesar do encerramento do programa, golpistas estão usando a marca do Desenrola Brasil para simular o programa em e-mails. Quando vigente, o programa era acessado por meio de site oficial e inscrição por meio da plataforma Gov.Br. A partir de fevereiro deste ano, o programa passou a ser acessado também pelo site da Serasa Limpa Nome.

Anúncios

Assim como na vida real, os golpistas enganam as pessoas nos ambientes virtuais a partir de premissas falsas e se valem da boa fé das pessoas e até do desespero para levarem vantagem sobre elas. É a partir desse método ardiloso que criminosos simulam sites oficiais do Governo Federal para conquistarem a atenção e confiança de suas vítimas.

Recebeu alguma mensagem ou e-mail que te ofereça algo muito interessante? Avalie melhor. Essa é a dica número um da internet. E quando se trata de Governo Federal, você pode contar com o Portal Gov.BR. Logo na primeira página, um espaço de pesquisa pergunta “O que você procura?”. Caso você receba alguma mensagem mencionando algum órgão do governo ou ministério, você pode procurar aquela informação diretamente no site oficial do órgão. Todos eles possuem também espaço para pesquisa.

Desenrola Pequenos Negócios

O Desenrola Pequenos Negócios é um programa do governo federal, parte do Acredita Brasil, que oferece a oportunidade para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte renegociarem suas dívidas com instituições financeiras. O objetivo é fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o crescimento econômico do país, reconhecendo a importância dos pequenos negócios para a geração de emprego e renda.

Empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e dívidas inadimplentes há mais de 90 dias podem se beneficiar, independentemente do valor da dívida ou tempo de atraso. O programa oferece condições especiais de renegociação, com condições favoráveis à oferta de melhores descontos, prazos e juros.

Ao facilitar a regularização financeira, o Desenrola Pequenos Negócios visa abrir portas para novas oportunidades de crédito, investimentos e expansão, contribuindo para a sustentabilidade e o crescimento dos pequenos negócios e, consequentemente, para o fortalecimento da economia como um todo.