Conselheiro do Comando Vermelho no Acre é preso na Paraíba

A “Operação Prófugo”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), resultou na captura de um foragido da justiça do Acre, conhecido como Weverton, na manhã desta terça-feira (5). O homem, procurado por homicídio e organização criminosa, estava residindo na Paraíba há cerca de quatro anos. A informação é do jornalista Ingreson Derze, do portal ClickPB.

A ação foi coordenada por forças-tarefa dos estados da Paraíba e do Acre, incluindo as Polícias Civis dos respectivos estados. A operação, que visava interromper uma fuga que durava anos, contou com a colaboração do Ministério Público e das forças de segurança.

Weverton, considerado um dos conselheiros do Comando Vermelho no Acre, tinha dois mandados de prisão em aberto: um por homicídio e outro por sua liderança no “conselho” de organização criminosa de âmbito nacional. Ele estava escondido em João Pessoa, utilizando documentos falsos, e era classificado como um dos criminosos mais procurados do estado.

Além da prisão, a operação cumpriu dois mandados judiciais de busca e apreensão, um na cidade de João Pessoa e outro no município do Conde, ambos na Paraíba. A operação envolveu aproximadamente 25 agentes públicos, incluindo servidores do Ministério Público e policiais civis da Draco e do GOE.

Com informações do ClickPB