Concurso Unificado do TSE tem 9 vagas para o Acre e salários de até R$ 13 mil

O Concurso Unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem 09 vagas disponíveis para o estado do Acre, sendo seis para analista judiciário e três para técnico judiciário. Ao todo, o processo seletivo de servidores efetivos da Corte Eleitoral ofertará 389 vagas, para todo o país, com 20% destas vagas destinadas a candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

De acordo o edital, haverá formação de cadastro reserva por ordem de classificação. O salário inicial varia entre R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, para uma jornada semanal de 40 horas, para os cargos que exigirem nível superior.

As inscrições começaram ontem (4) e vão até o dia 18 de julho. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 22 de setembro deste ano.

O certame tem a Cebraspe como organizadora. As inscrições são online com o valor de R$ 130,00 para quem quer concorrer ao cargo de analista judiciário e de R$ 85,00, para o cargo de técnico do judiciário.