Buscando primeiro resultado positivo, Vitória visita o Cuiabá em jogo atrasado do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira (5), o Vitória visita o Cuiabá às 20h (horário de Brasília), em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

A partida opõe o último e penúltimo colocado, que seguem em busca da primeira vitória na atual edição do Brasileirão. O Cuiabá chega para essa partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Vitória vem de uma série de 5 derrotas.

Anúncios

Para a partida, Thiago Carpini conta com o retorno de Camutanga, que assume lugar do machucado Bruno Uvini. Outra mudança certa é a entrada do lateral-esquerdo Lucas Esteves, já que Patric Calmon foi expulso contra o Atlético-GO e cumprirá suspensão nesta rodada.

O volante Dudu, também expulso no jogo passado, é mais um desfalque. Disputam a titularidade Léo Naldi, Luan Santos e Jean Mota. Já no ataque, Osvaldo, Luiz Adriano e Alerrandro, disputam a vaga deixada por Iury Castilho, que foi vetado pelo departamento médico.

O provável time titular deve ter: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Jean Mota ou Luan) e Daniel Jr.; Matheusinho, Osvaldo (Luiz Adriano ou Alerrandro) e Janderson.