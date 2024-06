Alysson deixa secretaria para concorrer às eleições; Luiz Calixto assume cargo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A governadora interina do Acre, Mailza Assis (PP), confirmou nesta quarta-feira alterações no alto escalão do governo estadual, com a exoneração de Alysson Bestene, até então secretário de Governo. Bestene concorrerá nas eleições de 2024 ao lado do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL). O ato foi oficializado por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em sequência, Mailza Assis designou Luiz Calixto para assumir como secretário titular da Segov, sucedendo Bestene. Calixto desempenhava a função de secretário-adjunto da mesma secretaria.

Em declaração ao ac24horas, Alysson Bestene expressou que seu foco agora se volta para os preparativos da campanha eleitoral deste ano.