Afonso destaca 1º Fórum de Deputados Estaduais da Amazônia Legal

O deputado Afonso Fernandes (PL) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para fazer um convite especial aos seus colegas parlamentares e à população acreana. No dia 18 de junho, será realizado o Primeiro Fórum de Deputados e Deputadas Estaduais da Amazônia Legal em Brasília, promovido pelo Parlamento Amazônico.

Fernandes destacou a importância do evento para os estados que compõem o Parlamento Amazônico. Na ocasião, serão discutidas as necessidades e demandas da região. “Estaremos reunidos com diversos ministros, incluindo Alexandre Padilha, Simone Tebet, e Jader Barbari”, afirmou o deputado.

O encontro será uma oportunidade para as bancadas estaduais reforçarem os pedidos e debates realizados nos parlamentos estaduais, visando buscar soluções para os problemas internos da região. “Desde a questão das estradas até a recuperação fundiária, além da importante discussão sobre a ligação com o Pacífico”, acrescentou Fernandes.

O deputado enfatizou a importância da presença maciça dos representantes do Acre no fórum, demonstrando o compromisso do Estado com a resolução de seus problemas. Ele ressaltou ainda a necessidade de convidar também a bancada federal para participar das reuniões.

Encerrando seu pronunciamento, Fernandes reiterou o convite para que todos os interessados estejam presentes no evento, destacando sua relevância para a região amazônica. “É um momento ímpar para reforçarmos nossas reivindicações e mostrarmos nosso interesse na resolução dos problemas do nosso estado”, concluiu o deputado.