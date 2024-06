Acreana é baleada em assalto no Ceará e família faz campanha por ajuda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A jovem acreana Fabrine Barbosa da Silva, que mora em Fortaleza (CE),foi vítima de um disparo de arma de fogo durante um assalto ocorrido na tarde do último sábado (1º), no bairro Antônio Bezerra.

Renata Eugênia Oliveira da Silva, esposa da vítima, informou à imprensa local que Fabrine estava aguardando a troca de óleo de sua motocicleta em frente a uma oficina mecânica quando um assaltante a abordou exigindo seu celular. Apesar de entregar o aparelho, o criminoso efetuou um disparo que atingiu a jovem.

Após o incidente, ela foi levada ao Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha Antônio Bezerra), onde foi submetida a uma cirurgia de aproximadamente seis horas. Na terça-feira (4), ela foi transferida para a enfermaria, onde aguarda uma nova intervenção cirúrgica para a remoção de um projétil alojado em seu quadril, do lado direito.

Devido à gravidade da situação, a família da acreana está solicitando apoio financeiro para cobrir as despesas com fraldas e outros materiais necessários durante seu tratamento médico. Doações podem ser realizadas via Pix para o número (85) 98416-1534.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) comunicou que a Polícia Civil está investigando as circunstâncias da lesão corporal ocorrida no sábado (1º), no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.