Acre terá campeonato de Taekwondo neste domingo (9)

A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC) realiza neste domingo, 09, às 8 horas, no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, o campeonato estadual de Taekwondo. A competição é a mais importante do calendário acreano da modalidade, pois credencia os atletas para a etapa nacional.

Mais de 20 academias filiadas e 200 competidores participarão do evento. No Acre, a FETEAC é a única entidade filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), sendo a única representante do esporte a nível nacional no estado.

Os atletas que disputarem a fase nacional ainda podem se classificar para a disputa do Grand Slam, que é a seletiva para a seleção brasileira de Taekwondo.

A organização do evento diz que este ano a competição trará um grande nível técnico, visto que os atletas vêm se preparando há meses.