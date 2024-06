Web reage e detona look de famosas em leilão de Neymar: ‘Show de horror’; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta segunda-feira, aconteceu em um clube de São Paulo, mais uma edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, que reuniu um time de peso de astros e estrelas do meio artístico.

As famosas que passaram pelo tapete vermelho do evento promovido pelo craque Neymar Jr. apostaram em looks longos e mais sofisticados, mas não escaparam das críticas dos internautas que avaliaram os modelitos delas.

Anúncios

Nas redes sociais, as mais detonadas foram a ex-Fazenda Deolane Bezerra e a irmã do anfitrião, a modelo Rafaella Santos. Enquanto a advogada investiu nas transparências, a influencer apostou em um figurino prateado.

“Credo, show de horrores!”, escreveu uma pessoa no Instagram. “A Rafa não acerta uma vez, que terror!”, alfinetou outro. “A Deolane foi a pior. Que roupa é essa, gente!”, observou mais um.

Veja os looks!