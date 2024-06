‘Volta por Cima’: Tonico Pereira assina volta à faixa das sete após 22 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Globo está avançando a pré-produção de Volta por Cima, sua próxima novela das sete, que substituirá Família é Tudo, no segundo semestre deste ano. A trama, assinada por Claudia Souto, vai ser responsável pelo retorno de Tonico Pereira ao horário.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o ator veterano, que está longe dos folhetins desde Amor Perfeito (2023), acertou sua vaga no elenco do folhetim que será protagonizado por Jéssica Ellen, Fabrício Boliveira e Amaury Lorenzo.

Curiosamente, Tonico Pereira não é visto no horário das sete desde Desejos de Mulher (2002). De lá pra cá, ele acertou trabalhos em minisséries, séries e, em sua maioria, novelas do horário nobre da Globo, como: A Regra do Jogo (2015), A Força do Querer (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

Volta por Cima, de autoria de Claudia Souto, terá direção artística de André Câmara, diretor ganhador do Emmy Internacional de melhor novela com Órfãos da Terra (2019).