Shark Tank define novo time de tubarões em meio a penhora e mentoria duvidosa

O Sony Channel começou a gravar nesta semana a nona temporada do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil. O time de tubarões da nova fase sofreu duas baixas em relação ao ano passado: saíram João Appolinario, que enfrenta uma crise e teve até bens pessoais penhorados, e o ex-nadador Joel Jota, que desistiu do posto de mentor do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 depois de ter seus méritos esportivos questionados por reportagem do UOL.

Assim, a investidora-anjo Monique Evelle e o empresário Sergio Zimerman passam a ocupar cadeiras fixas no programa –no ano passado, eles revezavam com Joel Jota sua posição entre os tubarões. Também seguem no reality José Carlos Semenzato (no elenco desde a quarta temporada) e Carol Paiffer (que entrou para o time no quinto ano).

Na quinta cadeira do Shark Tank, passarão alguns convidados. A primeira a gravar foi a empresária Alexandra Casoni, que já havia participado do oitavo ano e estará de volta. “Quando me convidaram novamente, foi impossível recusar. É um prazer estar aqui fazendo bons negócios, analisando e criando estratégias de investimento inteligentes, trazendo toda a minha autoridade”, disse ela em post no seu Instagram.

Alexandra é sócia da Flormel, uma das maiores empresas do segmento saudável do Brasil, que conta com mais de 20 mil pontos de venda e presença nas principais redes de supermercados e farmácias de todo o país. Ela possui uma trajetória que se estende por 20 anos, incluindo nove como CEO da empresa, fundada em Franca, no interior de São Paulo.

Hoje, Alexandra tem como foco de dedicação o Club A, um movimento revolucionário de educação empresarial, autoral e exclusivo para mulheres empreendedoras. Ela é autoridade em liderança educadora e tem como intenção preparar, transformar e promover de nível pessoas e negócios.

Sua mentoria conta com 25 participantes no Brasil e ao redor do mundo, e a expectativa é de que até o fim de 2024 este número chegue a 85. Com apenas dois meses de operação, o Club A já gerou mais de R$ 250 milhões em negócios entre suas mentoradas.

Ao longo das oito edições do programa, a Sony Pictures Television recebeu mais de 15.900 inscrições de empreendedores espalhados por todo país e exibiu 110 episódios inéditos no Sony Channel, incluindo um especial gravado com plateia.

Durante todos esses anos, mais de 450 pitches já foram apresentados aos tubarões e podem ser vistos no canal do Shark Tank Brasil no YouTube, que acumula milhões de visualizações e é o segundo maior canal da franquia na plataforma em todo o mundo, com mais de 1 milhão inscritos.