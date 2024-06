Projeto “Biblioteca Compartilhada” incentiva doação de livros em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A “Biblioteca Compartilhada” é uma iniciativa do Núcleo Socioambiental Permanente (Nusap), do Tribunal de Justiça do Acre, que incentiva a doação de livros e a práticas de leitura em todas as unidades judiciárias da Capital.

O projeto que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n.º 201/2015, revogada pela Resolução n.º 400 de 16/06/202, convida a população em geral para retirar aquele livro “esquecido” da estante e levar até um ponto de coleta.

Anúncios

Os gêneros podem ser de literatura, ficção, história em quadrinhos, revistas, infantil e adulto. A ideia visa fomentar boas práticas para a sociedade civil, estudantes de escolas públicas, particulares e as pessoas privadas de liberdade proporcionando uma viagem aos mais diversos campos do conhecimento, melhorando o vocabulário, o pensamento crítico e ampliando a criatividade.

Os prédios do Judiciário acreano contam com estantes solidárias na capital e em Cruzeiro do Sul, sendo facultativo aos cidadãos deixarem um livro ou vários, e até retirá-los quando desejarem ler.

Devem ser evitados livros de caráter muito técnico, como tratados, ensaios, Vade Mecum, etc.

Em Rio Branco os Pontos de Coleta são:

*Guarita da Sede do TJAC;

*Palácio da Justiça;

*Guarita da Cidade da Justiça; e

*Guarita do Fórum Barão do Rio Branco