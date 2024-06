Neymar faz leilão ‘intimista’ com poucos boleiros e coro por prêmio a Vini

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A quarta edição do leilão do Instituto Neymar Jr reuniu cerca de 800 pessoas em São Paulo. Apesar do alto número de convidados que estiveram no Clube Monte Líbano, o evento foi mais reservado que no ano passado e contou com poucas personalidades do futebol. Mas os boleiros que compareceram fizeram coro para que um brasileiro seja novamente eleito o melhor do mundo.

Cobertura só até o início

O leilão teve ampla cobertura da imprensa durante o chamado “tapete vermelho”, antes do início. Celebridades e jogadores aposentados e em atividade, assim como anônimos, passavam pelo corredor de entrada e atendiam aos jornalistas credenciados, além de posar para dezenas de flashes e cliques fotográficos.

No entanto, o leilão em si ficou sem holofotes, já que não teve transmissão ao vivo igual à última edição. Os repórteres também não tiveram entrada liberada para acompanhar a cerimônia.

Apenas a emissora oficial do evento teve acesso ao interior do evento. A Band fez algumas passagens ao vivo e exibiu pílulas de entrevistas em meio à programação, além de abastecer as redes sociais com conteúdos, mas não transmitiu o leilão ao vivo.

O caráter mais intimista se dá depois que a transmissão da edição de 2023 teve mais de 1,2 milhão de visualizações. Na ocasião, a CazéTV realizou a cobertura no YouTube com cinco horas de duração e acesso completo ao que acontecia e ao que era falado durante o leilão. Foi assim que o público ficou sabendo da “disputa” entre Casimiro e Gaules por um dos lotes no ano passado. Casimiro, inclusive, não compareceu neste ano.

Boleiros em falta

Celebridades do futebol foram presença minoritária no evento diante de uma avalanche de artistas e influencers. Deu para se contar nos dedos de uma mão a quantidade de boleiros que passaram pelo tapete vermelho, incluindo a grande estrela da noite.

Dois ex-jogadores e um atleta ainda em atividade foram representantes do mundo da bola. Careca, ídolo do São Paulo, e Denílson, ex-Tricolor e Palmeiras, cruzou o corredor vermelho, e Fabinho, que atua no Alviverde, foi o único que segue em ação que passou pela entrada principal.

Outras personalidades do esporte também eram presença contada. O lutador Charles do Bronxs e o boxeador Popó prestigiaram o evento e também contribuíram com a causa participando de lotes. Além deles, o empresário de Endrick, Wagner Ribeiro, esteve no local, enquanto a nova joia do Real Madrid está com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Tiago Leifert, um dos apresentadores do leilão, também apareceu.

Neymar causou alvoroço total quando surgiu de surpresa. O dono da festa foi até o tapete vermelho pelo sentido contrário, vindo de dentro do espaço, e gerou um furor para tirar fotos e ouvir suas palavras. Em breve declaração, ele negou uma volta ao Santos em 2025 e falou sobre sua recuperação de sete meses após cirurgia no joelho e a sensação de assistir à Copa América de longe. Tão rápido como chegou, despediu-se e voltou para dentro.

Coro a Vini Jr

Uma pergunta permeou as entrevistas dos convidados com intimidade com a bola: Vini Jr e a Bola de Ouro. O atacante brasileiro do Real Madrid se credenciou ainda mais para conquistar o prêmio após seu protagonismo no título da Liga dos Campeões, que coroou uma temporada vitoriosa.

O próprio Neymar se rendeu ao companheiro de seleção: “A Bola de Ouro é dele”. O jogador hoje no Al-Hilal era a grande esperança de o Brasil voltar a ter um melhor do mundo desde Kaká, em 2007, mas pode ser o jovem ex-Flamengo a receber a coroa.

A Bola de Ouro é dele. Fico na torcida, mandei mensagem para ele antes e pós-jogo. É um grande amigo que o futebol me deu e, com certeza, será coroado com a Bola de Ouro. Ele está carregando a bandeira do Brasil ao redor do mundo, e a gente torce muito por ele.

Neymar

Ele traz de volta o futebol que sorri. Um cara que dribla precisa ganhar para mostrar às crianças que futebol é isso, não é só linhas de quatro, bloco baixo, armação com três zagueiros. É importante.

Tiago Leifert

Ele está fazendo por merecer já há algum tempo. Acho que a Champions foi um divisor de águas para a decisão dos capitães, jornalistas e envolvidos na votação do melhor do mundo. Ele sofreu bastante com a questão do racismo, mas deu a resposta dentro de campo, a melhor que ele pode dar nesse momento. Sendo campeão, protagonista, e está muito próximo de conquistar a Bola de Ouro.

Denílson

Apoio ao ‘menino Ney’ e recorde

O leilão também teve elogios para o lado humano do “menino” Neymar. Careca e Denílson exaltaram a ação beneficente de Neymar, abafando as polêmicas que cercam o jogador — que chegou para o evento vindo de uma semana agitada no extracampo.

O evento deste ano superou o total de arrecadação de 2023 com cerca de metade dos lotes leiloados e estabeleceu um novo recorde. No ano passado, o valor girou em torno de R$ 10 milhões.

Mais um leilão importante do Neymar, tenho o privilégio de ser convidado Uma ideia que tem algum tempo, artistas, jogadores, pessoas do corporativo, em prol de ajudar o próximo. Neymar muitas vezes vende a noticia mais negativa, mais polêmica, mas legal ver o quanto de imprensa aqui para cobrir algo tão bonito e especial que ele faz.

Denílson

Tive oportunidade de conhecer esse projeto, fique impressionado. belíssimo trabalho, a gente fala pouco desse lado dele, temos que engrandecer esse menino aí. Para mim, é menino ainda, futebol brasileiro precisa muito dele, e ele tem feito coisas muito diferentes. Praticamente três mil crianças e é realmente um trabalho maravilhoso. Espero que a gente possa olhar esse lado humano dele e passar um pouco mais de energia positiva para esse menino.

Careca