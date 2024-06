Namorado de Maiara dá resposta malcriada após internauta xingar cantora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na madrugada desta terça-feira (4), a cantora Maiara participou do leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., onde esbanjou simpatia e muita elegância com a roupa que escolheu para o evento. O site do jornalista Leo Dias estava cobrindo a festa e após fazer uma publicação sobre a dupla de Maraísa, um internauta fez questão de criticar a aparência da artista, chamando-a de “calango seco”. Não demorou muito para que o cantor Hugo, namorado dela, encontrasse a mensagem e deixasse um recado desaforado para o usuário do Instagram.

A situação teve início depois que a página de Leo Dias no Instagram compartilhou o vídeo do momento em que a cantora leiloava um show exclusivo das irmãs Maiara e Maraísa em parceria com a dupla sertaneja Hugo e Guilherme. Nas imagens, o casal estava em cima do palco junto com os apresentadores do evento, Lívia Andrade, Rodrigo Faro e Rafaella Santos, irmã de Neymar. A ideia da cantora acabou dando certo, tendo em vista que o responsável por adquirir a apresentação pagou o valor de R$1,5 milhão ao instituto que ajuda inúmeras crianças e suas respectivas famílias.

Depois que a publicação da página de Leo Dias alcançou alguns seguidores, não demorou muito para que eles começassem a falar sobre o peso da intérprete da música “Medo Bobo”, coisa que vem sendo bastante questionado no último mês. Entretanto, um comentário em específico acabou se destacando: “Ela é a dona da grife: Calango Seco?”, indagou um internauta. Após isso, o namorado de Maiara não perdeu tempo e rebateu a ofensa. “É a mesma grife: sua mãe de quatro”, respondeu o cantor Hugo.

No final de maio deste ano, a irmã de Maraísa protaginizou uma briga com um fã que estava na plateia. Na época, os rumores que saíram diziam que a cantora tinha pausado a apresentação após ter sido de chamada de “calango seco” por uma pessoa que assistia o show. Entretanto, depois que a gravação viralizou nas redes sociais, algumas pessoas que estiveram presentes no evento contaram que, na verdade, Maiara interrompeu a música por conta de uma briga que estava acontecendo em frente ao palco.