Modelo com superquadril chama atenção e lamenta: ‘Me olhavam feio o tempo todo’

A modelo panamenha Gracie Bon, 27 anos, relatou ter vivido uma situação muito desagradável durante recente visita à Disney com os irmãos mais novos. Conhecida nas redes sociais por ter um superquadril, ela chamou a atenção dos visitantes do parque nos EUA.

Gracie disse ter ficado incomodada com os olhares direcionados a ela, que que teria sido tratada quase como uma atração a mais no parque.

Em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 4, ela publicou um vídeo com os flagras dos visitantes interessados em suas formas físicas. A modelo lamentou ter virado motivo de piada durante o passeio.

“É hora de parar de deixar outras pessoas envergonhadas. Eu estava na Disney hoje, queria me divertir com meus irmãos, mas nosso dia foi arruinado por todas as pessoas que estavam fazendo isso e se divertindo com o tamanho do meu corpo. O pior é que eles ensinam os filhos a fazer o mesmo”, relatou a jovem.

“Eles ficavam tirando fotos minhas, me olhavam feio o tempo todo e ficavam rindo de mim”, desabafou a modelo, que já contabiliza 6,4 milhões de seguidores na plataforma, além de manter uma página no OnlyFans.

Nas imagens registradas pela modelo, pessoas foram captadas enquanto riam dela, ou demonstrando espanto.

“Eu sei que você pode pensar que estou exagerando e que a culpa é minha por ser uma menina crescida, mas isso é literalmente o que Deus me deu e eu tenho que abraçar cada parte de mim. Você não deve ser intimidado pela sua aparência”, avaliou ela.

Gracie já enfrentou um quadro de obesidade, chegando a pesar mais de 130 quilos. Apesar dos problemas com sobrepeso que ela precisou superar, muitos internautas acreditam que ela tenha feito cirurgia para aumentar o bumbum e outros procedimentos estéticos.

“O problema não é ser tão grande, o problema é que depois da lipoaspiração você parece desproporcional. Ninguém se parece assim naturalmente e é claro que as pessoas vão ficar olhando. Apenas aceite que você fez isso para chamar a atenção e agora às vezes é uma droga durante certas atividades”, comentou uma internauta na publicação.

“Com todo o respeito, o corpo foi moldado dessa forma, isso não é natural. Você não pode deixar o seu corpo ótimo para o Instagram e ficar chateada quando ele não é normal no mundo real”, opinou mais uma.

Vale lembrar que, em março, Gracie anunciou ter comprado um jatinho. Ela reclamava do tamanho dos assentos em aviões comerciais.

“Mesmo voando na primeira classe, eu não estava cabendo no assento do avião. Não tenho culpa se o meu bumbum é tão grande”, lamentou a modelo.