Letícia Cazarré pede orações para a filha após internação repentina: ‘Até quando?’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Letícia Cazarré abriu o coração nas redes sociais depois que a filha, Maria Guilhermina, foi novamente internada nesta segunda (3). A bebê, que está prestes a completar dois anos, teve uma nova intercorrência médica e precisou ser hospitalizada às pressas. “O sofrimento é inevitável”, declarou a mulher de Juliano Cazarré,

Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e precisa usar uma cânula para auxiliar na respiração. Letícia publicou uma foto no hospital avisando os seguidores que a pequena havia passado por uma nova internação após uma queda de oxigênio no sangue.

Anúncios

“Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir por que ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso, vai para o hospital agora com o papai. Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais segura que a casa. Então, vamos. Rezem por ela”, pediu a influenciadora.

“Eu não posso deixar de me preocupar, ansiar por respostas que talvez nunca cheguem e de me recolher interiormente”, desabafou. “Nessa montanha-russa que é ser mãe de uma criança com diversas complicações de saúde, nunca minha mente está descansando, nem meu coração relaxado. Vivo em alerta e fazendo o possível para não errar”, complementou.

Vejo a pequena Guilhermina, que suporta sofrimentos constantes e sofro com ela e por ela. Não costumo perguntar por quê. Mas sempre me questiono: até quando? Mas não cabe a nós saber… Cabe apenas aceitar e amar. Amar e sacrificar. Amar e rezar. Amar e sofrer.

“Eu sei que um dia ela vai receber as recompensas por todos esses sacrifícios. Se na casa do Pai há muitas moradas, a minha Maria Guilhermina vai ocupar uma das mais elevadas e bonitas”, afirmou ela.

Com um bebê recém-nascido em casa, Letícia lamentou não poder acompanhar a filha no hospital e ter que mandar o pai, Juliano Cazarré, sozinho na missão.

“Mais uma vez, lá se vai ela… Antes eu ia junto. Agora, preciso entregar para Deus inclusive isso. Nossa Senhora da Saúde, rogai pela minha menina!”, finalizou ela.