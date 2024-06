Ifac divulga resultado final de concurso; confira a lista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou a lista definitiva dos aprovados no último concurso público, destinado ao preenchimento de vagas para técnicos-administrativos em educação, conforme divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (4).

O certame disponibiliza 96 vagas imediatas, sendo 56 para Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 40 para Técnicos-Administrativos em Educação. As vagas são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações iniciais que oscilam entre R$ 2.120,13 e R$ 5.362,69.

Anúncios

A divulgação do resultado ocorre após a Justiça Federal atender à solicitação do Ministério Público Federal para interromper a segunda fase do processo seletivo.

Confira a lista completa abaixo: