Gabarito do concurso da Sefaz é divulgado nesta terça (4)

A Cebraspe, banca organizadora do concurso público da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz), divulgou, nesta terça-feira (4), o gabarito preliminar da prova objetiva do concurso aplicado no último domingo (2), além do caderno de provas.

A consulta deve ser realizada por meio de autenticação do candidato. Clique aqui para acessar.

Mais de 22 mil candidatos se inscreveram para o concurso. Deste total, 13.799 candidatos para o cargo de técnico da Fazenda Estadual, que disponibiliza 60 vagas. O cargo de auditor da Receita Estadual, com 48 vagas disponíveis, atraiu quase três mil inscrições. Para as nove vagas de contador, foram registradas 256 inscrições.