Em campo encharcado, Grêmio vence ‘batalha’ com Huachipato e avança

O Grêmio sofreu, mas contou com uma noite iluminada de Marchesín e venceu o Huachipato por 1 a 0, nesta terça-feira (4), em jogo atrasado pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a vitória, o Imortal já garantiu sua vaga nas oitavas de final.

Diego Costa marcou o único gol do jogo no estádio CAP, no Chile. O atacante aproveitou cruzamento de escanteio e empurrou para as redes.

Marchesín foi fundamental para a vitória gremista fora de casa. O goleiro fez, pelo menos, quatro defesas importantes na etapa final, quando o gramado ficou encharcado e cheio de poças por causa das fortes chuvas.

O Grêmio já está nas oitavas, mas ainda luta pela liderança do grupo. Para isso, a equipe precisará vencer o seu próximo jogo. Caso empate ou perca para o Estudiantes, fechará a primeira fase na segunda posição, atrás do The Strongest — também já classificado. A equipe brasileira tem nove pontos, enquanto os bolivianos têm 10.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (8), quando enfrentará justamente o Estudiantes, no Couto Pereira, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Caso passe em primeiro lugar, o Grêmio enfrentará o Peñarol nas oitavas de final. Se ficar em segundo, a equipe brasileira terá pela frente o Fluminense.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante elétrico no Chile. O Huachipato ensaiou uma pressão nos minutos iniciais, mas que logo foi controlada pelo Grêmio, que assumiu as rédeas da partida.

Uma leve ‘blitz’ colocou o Grêmio na frente. A pressão gremista em resposta ao bom início do time da casa deu resultado. O gol marcado por Diego Costa após cobrança de escanteio fez o Huachipato se lançar ainda mais ao ataque e abrir espaços na defesa, permitindo que a equipe brasileira tivesse diversas chances de ampliar o placar no primeiro tempo.

A trave evitou uma goleada gremista na etapa inicial. Após o gol, o Imortal parou no poste três vezes: Pepê, Soteldo e Everton Galdino chegaram perto de marcar o segundo, mas não tiveram sorte.

O Huachipato voltou pressionando e assustando o Grêmio. A equipe chilena teve quatro chances claras de gol dentro dos 10 minutos iniciais da etapa final, mas parou em três defesas de Marchesín e na trave uma vez.

O campo encharcado dificultou o andamento do jogo e deixou a partida mais violenta. As poças que se formaram após a chuva se intensificar no intervalo fizeram a bola parar em alguns trechos do gramado e propiciaram os carrinhos dos defensores, alguns mais fortes, e que esquentaram o clima no estádio.

O Huachipato tentou uma nova pressão nos minutos finais. A equipe chilena abusou dos cruzamento na área já que encontrou dificuldades em chegar com a bola no chão devido ao estado do gramado. Marchesín e a defesa gremista se portaram bem e evitaram o empate dos donos da casa.

Lances importantes e gols

Huachipato assustou primeiro. A equipe chilena trabalhou a bola e virou o jogo da direita para a esquerda. Castillo chegou finalizando da entrada da área e mandou a bola à direita do gol defendido por Marchesín.

Everton Galdino ficou no quase. O atacante do Grêmio recebeu pela direita da área, limpou a marcação e finalizou duas vezes, mas parou no goleiro e, depois, na defesa adversária.

Diego Costa colocou o Grêmio na frente. Cristaldo alçou bola na área do Huachipato, e Diego Costa se antecipou à defesa para cabecear e abrir o placar para o Imortal Tricolor.

Grêmio parou na trave. Reinaldo encontrou Pepê dentro da área. O meio-campista finalizou e acertou a trave. Na sobra, Everton Galdino não conseguiu finalizar e viu a defesa afastar o perigo.

Quase sem querer. Castillo recebeu pela esquerda do ataque e tentou cruzamento na área, mas pegou errado na bola. Ela foi em direção ao gol do Grêmio, mas encobriu Marchesín e saiu raspando a trave.

Parra evitou o segundo do Grêmio. Soteldo fez bom lance individual pela direita e cruzou para o meio. Cristaldo finalizou, mas Parra caiu para espalmar e evitou que o Tricolor ampliasse o placar.

Soteldo também parou na trave. O venezuelano aproveitou erro na saída de bola do Huachipato e finalizou da entrada da área. A bola passou por Parra, mas bateu na trave direita e saiu.

Galdino acertou o poste também. O atacante apareceu atrás da defesa em cobrança de falta de Reinaldo e finalizou de primeira, cruzado. A bola beijou a trave e voltou nas mãos do goleiro Parra.

Trave e Marchesín salvaram o Grêmio. O Huachipato quase deixou tudo igual em quatro lances seguidos. No primeiro, Gutiérrez finalizou de bico e acertou a trave. Depois, foi a vez do goleiro gremista brilhar. Marchesín espalmou uma bomba de Montes de fora da área, salvar uma finalização no ângulo esquerdo de Castillo e evitar gol contra de Kannemann após cruzamento na área.

Marchesín brilhou mais uma vez. Vargas pegou sobra de bola na entrada da área e finalizou firme, no canto esquerdo alto do goleiro gremista, que voou e conseguiu mandar em escanteio.

FICHA TÉCNICA

HUACHIPATO 0 X 1 GRÊMIO

Data e horário: 04 de junho de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Local: Estádio CAP, em Talcahuano, no Chile

Árbitro: John Ospina (COL)

Assistentes: Richard Ortíz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Cartões amarelos: Sepúlveda, González, Malanca (HUA), Pepê, Reinaldo (GRE)

Gols: Diego Costa (5’/1°T)

HUACHIPATO: Parra; Joaquín Gutiérrez (Jeisson Vargas), Gazzolo, Imanol González (Leandro Díaz) e Antonio Castillo (Sebastián Sáez); Santiago Silva (Renzo Malanca), Sepúlveda e Palmezano; Maxi Gutiérrez, Maxi Rodríguez e Cris Martínez. Técnico: Francisco Troncoso

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo (Carballo); Everton Galdino (Nathan Fernandes, depois Gustavo Nunes), Soteldo (Gustavo Martins) e Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho