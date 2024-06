Em Brasília, Bocalom pede urgência na liberação de investimentos na captação de água

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom esteve com o coordenador geral de Estudos e Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Luiz Carlos Cerqueira Silva, nesta terça-feira (4), em Brasília – DF, para apresentar o Plano de Trabalho para Ajuda Financeira Emergencial voltada para a recuperação da Estação de Tratamento de Água II (ETA II) na capital acreana.

A Estação é responsável por cerca de 60% do abastecimento de água potável dos bairros de Rio Branco e pode parar a qualquer momento, de acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB em decorrência de uma movimentação natural do solo onde está implantado o sistema. No dia 9 de maio, a situação de emergência da Estação de Tratamento de Água II foi reconhecida pelo Governo Federal.

Anúncios

Segundo Tião Bocalom, a reunião com o representante do MDR sanou dúvida e serviu para negativar a urgência da liberação dos investimentos do recurso, que só pode ser usado após a aprovação do Plano de Trabalho. “Foi uma reunião muito positiva, sanamos algumas dúvidas que existiam e enfatizamos a urgência da aprovação do plano emergencial para que não tenhamos um colapso no abastecimento de água potável na nossa capital”, comentou o prefeito.

A visita de Bocalom foi acompanhada do secretário estadual de Assuntos Federativos, Fábio Rueda, e da diretora do escritório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) em Brasília.