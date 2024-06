Brad Pitt reage à decisão de Shiloh de remover seu sobrenome de forma legal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Shiloh, a primeira filha biológica de Brad Pitt e Angelina Jolie, tomou a decisão de eliminar o sobrenome do pai, sozinha, de acordo com uma fonte do programa “E!News”.

A adolescente, que esperou completar 18 anos dia 27 de maio para no mesmo dia dar entrada no pedido no tribunal, contratou seu próprio advogado para cuidar do caso e pagou por ele sozinha.

Segundo a revista “People”, Pitt está “ciente e chateado” com a mudança.

“Ele está ciente e chateado que Shiloh retirou seu sobrenome. Ele nunca sentiu mais do que alegria quando ela nasceu. Ele sempre quis uma filha”, diz a fonte.

“Os lembretes de que ele perdeu seus filhos, é claro, não são fáceis para Brad. Ele ama seus filhos e sente falta deles. É muito triste”, acrescenta o informante.

“Mas ele ainda está feliz com Ines [de Ramon]”, continua, “mas a distância dos filhos o machuca”, disse uma pessoa próxima ao ator.

“Ele ainda ama muito todos os filhos… Todo esse processo tem sido muito difícil para toda a família.”

Decisão Pessoal

Uma fonte contou que ela não foi pressionada para fazê-lo, nem pela mãe e nem pelos irmãos, porém o informante acrescenta que isso demonstra que Shiloh quis mandar uma forte mensagem para o pai, após presenciar em algumas ocasiões a forma como ele tratou Jolie.

“Ela não quer um sobrenome nas suas costas. Embora tenha solicitado a eliminação do sobrenome paterno de seu registro, Shiloh quer ser conhecida apenas como Shiloh”, assegura a fonte.