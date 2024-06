Ana Maria Braga chora após ver cena chocante de morte no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga não conseguiu segurar o choro na manhã desta terça (4). A apresentadora conversou com Ernesto Paglia sobre os fenômenos climáticos extremos e voltou a falar sobre o Rio Grande do Sul. Uma cena exibida durante o Mais Você, em que uma equipe tenta resgatar um homem de uma enchente, mas não consegue, deixou a veterana da Globo visivelmente abalada.

Uma moradora filmou dois homens que se abrigavam em cima de um telhado no aguardo de um resgate na cidade Passo de Estrela, identificados como João e Fabiano. Quando o helicóptero da Defesa Civil chegou, Fabiano foi resgatado primeiro.

No momento em que o veículo voltou e estava prestes a salvar João, de 29 anos, o telhado desabou, e ele foi jogado à forte correnteza causada pelas enchentes. É possível ver, no vídeo, o momento em que a base desmorona e o homem desaparece.

Fabricio Battaglini também conversou com outras famílias que foram impactadas pelas enchentes no Estado gaúcho. Uma delas morava com outros parentes em um antigo sobrado, que foi totalmente destroçado pelas chuvas. No dia da tragédia, parte dos familiares estava viajando.

Na casa, restaram o pai, a mãe e dois irmãos –que não conseguiram resgate rápido o suficiente. “Ele dizia que não tinha água que derrubasse, ele brincava com a gente”, lamentou o genro. “As lembranças vêm lá dos meus avós, muito antigas. E tá aí, virou em nada”, desabafou uma das filhas.

Outra cena da reportagem foi a destruição de uma igreja com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A construção foi totalmente levada pelas chuvas, mas a imagem foi encontrada posteriormente em meio aos destroços. Os moradores fizeram uma cerimônia simbólica para reerguê-la.

“Olha, é tristíssimo. Sabe no que isso me faz pensar? Em alguns números que a gente ouviu sendo divulgados nos últimos tempos. Jornalista precisa de números para tentar explicar as situações”, afirmou Paglia.

“O Rio Grande do Sul perdeu 22% da vegetação nativa, entre 1985 até dois anos atrás. Na Bacia do Guaíba, 26% de perda. Isso faz com que a velocidade de enchentes como essa seja cada vez maior e mais devastadora”, explicou o repórter.

Ana Maria Braga ficou emocionada com as imagens que viu na reportagem. “Tá aí na nossa frente, né?”, soltou ela, com lágrimas nos olhos. “Eu vou deixar uma pergunta aqui, que eu vou para o intervalo comercial, mas é: o que eu, você, ele, ela… O que a gente pode fazer?”, questionou a apresentadora, indignada com a situação.