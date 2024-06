Acreano canta com Zé Vaqueiro no maior São João do Mundo, em Campina Grande

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O jovem cantor Guilherme Idalino, de 17 anos, oriundo de Rio Branco, Acre, subiu ao palco do São João de Campina Grande, considerado o maior do mundo, no último domingo, 2 de junho. A apresentação ocorreu durante o show do renomado cantor Zé Vaqueiro.

Nas redes sociais, Idalino compartilhou sua experiência: “A princípio, fiquei sem reação. No entanto, ao sentir a energia do público e me dar conta do palco em que estava, compreendi que era uma oportunidade divina e que eu deveria dar o meu melhor, pois era uma chance única”, relatou.

O São João de Campina Grande é reconhecido como a maior festa junina do Brasil, título outorgado pelo Instituto Ranking Brasil em julho de 2022.

https://www.instagram.com/reel/C7zT7VxJark/?utm_source=ig_web_copy_link