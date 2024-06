“A senhora não é tão bonita, mas sua filha é”, diz vereador de Brasiléia a colega de parlamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador da Câmara Municipal de Brasiléia, Elenilson Cruz, ganhou repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (4) depois que, no plenário, comparou a “beleza” da filha de uma colega de câmara com a mãe (veja o vídeo no fim da matéria).

Elenilson Cruz (Popular) utilizava seu tempo regimental para falar sobre os eventos do fim de semana em Brasiléia, no interior do Acre, entre eles a 2° edição do Intermed, o maior evento esportivo interuniversitário da fronteira em Brasileia. Na abertura do evento, no entanto, Celine Badotti, filha da vereadora Neiva Badotti (PSB) foi eleita como musa do evento.

“Teve desfile de miss, e aí a filha da vereadora Neiva foi a miss Intermed, né [sic] vereadora? Parabéns. A senhora não é tão bonita mas sua filha é”, disse o vereador.

Logo após o fechamento do discurso de Elenilson, Celine Badotti ocupou o lugar da fala, mas não fez comentários sobre a fala do colega de parlamento, apenas parabenizou a filha pela conquista.

Veja o vídeo: