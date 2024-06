Whindersson Nunes desabafa sobre tentativa de suicídio e revela abuso na infância

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Whindersson Nunes usou as redes sociais neste domingo (02), para abrir o jogo sobre sua tentativa de suicídio. Em um extenso relato publicado no X, antigo Twitter, o humorista que acumula mais de 80 milhões de seguidores nas redes sociais contou como tentou tirar a própria vida e revelou ter sido abusado sexualmente na infância.

“Tenho um amigo que gosta de armas, e eu não sou alguém que curte, eu gosto de esportes, de alvo, até aprendi a atirar, mas com o tempo eu fui curtindo mais combate mesmo, acho mais massa com os punhos. Eu sempre briguei com esse cara por deixar às vezes a arma em cima do balcão, ai eu dizia: ‘man, uma hora tua mãe pega isso sem saber e faz uma merda cara guarda essa bosta man’”, iniciou Whindersson.

Anúncios

O humorista contou que foi engatilhado por uma notícia que leu nas redes sociais. “No fatídico dia, pra vocês saberem, eu não estava triste, não era dia de discussão em Twitter, não era dia de desabafo, era um dia normal, mas eu tava indignado com uma notícia mesmo que eu vi aqui no Twitter, na época era esse nome ainda”, escreveu.

Após detalhar como tentou tirar a própria vida, Whindersson Nunes relatou os momentos seguintes: “Eu fui tomar banho, refleti, não gelei, mas fiquei bem reflexivo muitos meses, falei muitas merdas aqui, andei por ai, mas sempre pensando que tudo que eu estava vivendo de bom, não seria possível se aquela arma tivesse funcionado. Tudo que eu fiz de legal e que eu me orgulho eu só posso porque estou aqui”.

Por fim, Whindersson encerrou: “Minha mensagem pra você que assim como eu, é um sobrevivente, que depois que eu parei de pensar nas coisas daqui, e passei a pensar no outro plano, ficou mais fácil levar a vida, dinheiro não vai, casa, tênis, nada, mto menos o tempo que vc perdeu e não usar se talento pra ajudar alguém.. eu não encontrei a felicidade plena, no mundo tereis aflições, diz a palavra ne, é assim mesmo”.

Enfim, eu sempre briguei com esse cara por deixar as vezes a arma em cima do balcão, ai eu dizia “man uma hora tua mãe pega isso sem saber e faz uma merda cara guarda essa bosta man” +

— Whindersson (@whindersson) June 3, 2024



Eu entrei um povo sem fim, mas vivendo ne, indo e tal. Um dia eu chego na casa do meu amigo e ele vai no banheiro, eu to andando ali.. olha a arma em cima da mesa, igual aquelas pensamento de impulso sabe, que a galera diz+

— Whindersson (@whindersson) June 3, 2024



Eu fui tomar banho, refleti, não gelei, mas fiquei bem refletivo mtos meses, falei mtas merdas aqui, andei por ai, mas sempre pensando que tudo que eu estava vivendo de bom, não seria possível se aquela arma tivesse funcionado. Tudo q eu fiz de legal e que eu me orgulho eu só…

— Whindersson (@whindersson) June 3, 2024