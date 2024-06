Vídeo: Gloria Groove interrompe show na Parada LGBT+ e impede assalto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gloria Groove se apresentou na Parada LGBT+, realizada no último final de semana, em São Paulo, e impediu um fã de ser assaltado. Isso porque, sobre um trio elétrico, a cantora avistou o furto de um celular, seguido por agressão, e paralisou o show para que o objeto fosse devolvido ao dono e deu uma bronca no assaltante.

O vídeo, que circula as redes sociais, mostra o momento em que a artista fala com o assaltante. “Na moral, não faz isso não, vai. Se está estressado, fica em casa. Está com o celular, né? Quem é? O celular está com ele, tá? Pode segurar aí”, disse, pedindo para que o celular fosse devolvido.

Na publicação, ainda é possível ver que muitas pessoas comemoram as falas de Gloria Groove. “E esse foi O fecho do ano dessa Parada do Orgulho LGBTQIAP+ @gloriagroove foi grandona nesse momento”, disse o usuário que compartilhou o vídeo. Ele ainda explicou que “o mano furtou e ainda socou o cara furtado”.

