Thalles Roberto será atração gospel da Expoacre em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A 50ª edição da Expoacre, Feira de Agronegócio e Entretenimento do Acre, que ocorrerá em Rio Branco, contará com a presença do cantor gospel Thalles Roberto. A vice-governadora Mailza Assis confirmou nesta segunda-feira (3) a participação do artista, atendendo ao desejo do público evangélico.

Thalles Roberto se apresentará no dia 5 de setembro, no Palco Gospel — espaço que estreou na edição anterior da feira, voltado especialmente para o público evangélico que visita o Parque de Exposições, local tradicional do evento.

Anúncios

Mailza destacou a importância de Thalles Roberto para a comunidade evangélica e para a indústria musical brasileira, reconhecendo-o como um dos grandes nomes da música no país. “Sempre foi um nome defendido por mim, mas a agenda dele é muito concorrida. Estou feliz por termos conseguido confirmá-lo para esta noite [gospel], que será muito especial”, declarou.

Thalles Roberto da Silva, cantor e compositor brasileiro, acumula mais de 150 milhões de streams no Spotify e ultrapassa 200 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Indicado ao Grammy Latino, ele é uma figura proeminente na música latina. Casado com Daniela Campos e pai de Miguel e Gabriel, Thalles atualmente reside nos Estados Unidos

Com informações da Agência de Notícias do Acre