Simaria diz que é criticada por ser ‘autêntica’ e internautas expõe arrogância

Na tarde do último domingo (2), a cantora Simaria usou as redes sociais para falar sobre sua personalidade extravagante. O assunto surgiu depois que um usuário do Instagram perguntou se ela não se achava exagerada demais. Após isso, a ex-dupla de Simone fez questão de pontuar que aquilo não era um problema para ela, embora muitas pessoas não estejam acostumadas com a verdade. Não demorou muito para que a gravação viralizasse nas páginas de fofocas que os usuários apontassem arrogância na fala dela.

A questão entrou em voga depois que Simaria abriu uma caixinha de perguntas nos stories e pediu para que os mais de 27 milhões de seguidores interagissem com ela. “Você se considera exagerada nas suas atitudes? Acha que poderia ponderar mais?”, indagou um usuário do Instagram. A pergunta não demorou muito para ser notada pela intérprete da música “Pássaro Noturno”, tendo em vista que foi a segunda a ser respondida.

A irmã Simone Mendes fez questão de apontar que todas as reclamações sobre ela têm mais a ver com o incômodo alheio. “Olha, a verdade é que a galera não está acostumada com a verdade, a galera não gosta de ouvir a verdade. Então, quando a galera escuta a verdade, fica chateada, explicou Simaria. Em seguida, a cantora ainda afirmou que tem uma personalidade única. “Aí, para uma mulher como eu, que sou super autêntica, que falo as coisas e que tenho os meus pensamentos, isso impacta a maioria das pessoas, especialmente a galera que não está acostumada com a galera verdadeira”, disse ela.

Depois que a gravação começou a circular pela web, muitos internautas fizeram questão de apontuar arrogância no comportamento de Simaria. “A verdade precisa vir acompanhada de sabedoria, se não vira arrogância”, disse uma pessoa. “As pessoas confundem autenticidade com falta de educação!”, frisou um usuário. “Só me lembro dela diminuindo a Simone em 192625 situações para se sentir a fodona. É sobre isso que ela se refere a ser autêntica e verdadeira?”, indagou um internauta.

Veja o vídeo: