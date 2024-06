Seis dias após acidente, Juh Vellegas se pronuncia: “nível máximo de exaustão e cansaço”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A criadora de conteúdo Juliana Vellegas se manifestou nesta segunda-feira (3) sobre o acidente ocorrido na terça-feira (30) da semana passada, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco, que resultou numa luxação em seu braço direito. Ela disse que em consequência do acidente, passou a se sentir indisposta e culpada.

Segundo Juliana, no dia do acidente, havia ido até um restaurante buscar o carro com o pai. “Daí em diante não lembro de nada e eu não desejo isso pra ninguém. Essa falta de memória dá uma angústia, um pavor, passei 3 dias chorando, só consegui parar na quinta-feira que fui pra missa, e eu só consigo pensar que se eu tivesse machucado alguém e tivesse perdido a memória assim, eu nunca me perdoaria, essa sensação é pavorosa, como se minha mente ‘não funcionasse’”, relatou.

Anúncios

Seis dias depois do acidente, a influenciadora mostrou uma marca de luxação na mão direita, mas disse que se recupera bem. “A gente achou que eu tinha quebrado o pulso […] mas estou toda hora movimentando pra melhorar. Meus dois joelhos estão roxos, meu maxilar ainda dói muito e outras dores musculares. Precisei de uns dias pra me desconectar um pouco”, completou.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), que atendeu a ocorrência, Vellegas não conseguiu relatar sua versão do acidente e apresentava aparente confusão de pensamento. Já o outro condutor, um homem de 30 anos, relatou que conduzia o seu veículo no sentido centro-bairro, quando avistou o veículo trafegando em sentido contrário, mas repentinamente, o carro da influenciadora teria invadido a contramão vindo a bater na parte frontal de seu veículo.

Veja o vídeo: