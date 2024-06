Prefeitura sanciona crédito de R$ 59 milhões para o “Asfalta Rio Branco”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), oficializou nesta segunda-feira (3), a liberação de um crédito adicional suplementar de R$ 59 milhões para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), visa fortalecer o programa “Asfalta Rio Branco”, que tem como objetivo aprimorar a infraestrutura viária da capital do Acre.

A aprovação do projeto pela Câmara Municipal na semana passada permite que o Poder Executivo Municipal empregue o superávit financeiro do último balanço para financiar as necessidades do programa. Os recursos serão destinados ao pagamento das empresas responsáveis pelos trabalhos de recuperação asfáltica em andamento na cidade.

Anúncios