Prefeitura não vai punir secretário que jogou lixo em área verde: “reparou os danos”

O secretário de Meio Ambiente do município de Rio Branco, Carlos Nasserala, garantiu ao ac24horas nesta segunda-feira, 3, que não deverá autuar o subsecretário de Educação de Rio Branco, identificado como pastor José Paulo de Paula Machado, surpreendido por moradores enquanto descartava entulho em uma área verde no Loteamento Farhat, no Segundo Distrito da capital acreana, na última semana.

Segundo Nasserala, após tomar conhecimento da situação, ligou para Machado solicitando que ele retirasse o entulho do local. O gestor municipal disse ainda que o trabalho foi acompanhado por fiscais da Semeia. “A Semeia entrou em contato com ele e pediu que retirasse o material jogado. Os fiscais o acompanharam e viram que ele retirou com máquina e caçamba por conta própria, resolvendo assim o problema”, declarou.

Carlos destacou que a punição não é necessária, tendo em vista que o pastor reparou o dano causado. “Ele reparou os danos que causou, por isso não haverá punição. Ele reconheceu o erro e ainda fez um vídeo”, explicou.

Nasserala também criticou a atitude de pessoas que jogam entulho em áreas do município. “É uma cultura do nosso povo. Se conseguíssemos que todos que jogam lixo voltassem ao local para retirar, seria diferente. Infelizmente, é uma cultura errada”, ressaltou.

Ao fim da entrevista, o secretário mencionou dados que revelam que, desde 2021, a Semeia já educou mais de 91 mil pessoas sobre a importância do descarte correto de lixo. “A Semeia, sob a gestão do prefeito Bocalom, trabalha com educação ambiental. As pessoas estão sendo ensinadas a descartar lixo corretamente e a evitar queimadas”, encerrou.

Relembre o caso

Um vídeo divulgado nas redes sociais capturou o momento em que o subsecretário despeja resíduos na área ambiental. A gravação inclui também a voz de um morador denunciando a ação de Machado.

Confrontado com a situação, o subsecretário respondeu às acusações, negando o descarte de lixo doméstico, mas confessou ter depositado fragmentos de telhas na área em questão.