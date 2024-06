No Acre, cerca de 9,5 mil estudantes estão inadimplentes com o Fies

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Segundo o Ministério da Educação, no Acre, pelo menos 9,5 mil estudantes estão com contratos inadimplentes com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies.

O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil anunciou a prorrogação do prazo para adesão à renegociação de dívidas do Fies, o “Desenrola Fies”, dando uma nova oportunidade para quem não acertou as contas.

O programa oferece condições especiais para que os estudantes possam quitar ou parcelar suas dívidas, permitindo que retomem ou concluam seus cursos superiores. O novo prazo vence dia 31 de agosto.

Desde seu lançamento em novembro do ano passado, o Desenrola Fies ajudou aproximadamente 283.577 pessoas e renegociou mais de R$ 13 bilhões em dívidas.