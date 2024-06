Murilo Rosa leva briga com José de Abreu para a Justiça: ‘Desrespeito é inaceitável’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Murilo Rosa se revoltou com uma atitude de José de Abreu no domingo (2) e prometeu entrar na Justiça contra o ator após as trocas de farpas nas redes sociais. O veterano provocou o brasiliense ao publicar uma foto dele com o pai, Odair Rosa, que morreu em setembro de 2023.

O apresentador do reality show A Ponte expôs sua repulsa em publicação no Instagram. “Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há oito meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos”, afirmou.

“Mas não revidarei. Para isso existe Justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas”, completou Rosa, que usou uma imagem com a palavra “inaceitável” na postagem.

Abreu publicou no X (antigo Twitter) uma foto de Murilo Rosa em um estádio de futebol com a camisa do Vasco, acompanhado pelo pai e pelo filho. “Chupa, Murilo! Só porrada”, escreveu o veterano, em referência à derrota do Vasco na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ele apagou a imagem após receber uma enxurrada de críticas.

Já no Instagram, o paulista postou uma foto do placar da vitória do Flamengo por seis gols contra apenas um do Vasco. “Murilo Rosa é vascaíno”, colocou o veterano na legenda.

“Pelo visto, além da higiene bucal, tá falando sensibilidade também”, disparou Paula Sampaio Moreti, responsável por salvar a imagem antes que o artista deletasse. “Deixa o Murilo em paz! Você pode ter apagado a foto, mas o que você fez foi desrespeito total. Totalmente sem-noção e sem razão”, criticou Jéssica Brito.

“O Murilo é Vasco e isso não tira ele de perto de ninguém, já o teu bafo tá chegando aqui em casa”, ironizou Marcio Teles. “Tu tem 13 anos?”, perguntou Rodrigo Vilanova. “Você é baixo! Pra que postar foto do pai dele que faleceu há poucos meses? Não à toa que você é chamado de rato!”, disparou Jessica Lorena.

Vários famosos e fãs apoiaram Murilo Rosa nos comentários da postagem dele. “Muito triste esse clima de guerra no nosso país, pra que?”, indagou Maria Padilha. “Estamos com você, querido”, afirmou Monique Curi.

“Sinto muito! Seu pai sempre foi adorável como toda sua família”, escreveu Bel Kutner. “Pra cima dele, amigo. Sinto muito pelo seu pai”, disse Antonia Fontenelle.

“Ele há excluiu a foto. Deve ter ficado com medo. Aquele senhor e totalmente desnecessário”, comentou Nice Marques. “Apagou e editou a foto… Mas não sem antes fazermos os registros, inclusive dos comentários!”, apontou Andréa Galliza. “Eu gosto demais do Murilo, mas começou a revirar passado do Zé, pra que meu Deus? Agora fica esses ataques idiotas de um lado e de outro”, reclamou Sueli Gomes.

Entenda a briga dos atores

A discussão começou quando Abreu rebateu a acusação de Maria Zilda Bethlem de que ele teria mau hálito. A fala da atriz viralizou em 2020, quando ela fez uma live com Murilo Rosa e relembrou o par romântico que formou com o veterano em Bebê a Bordo (1989).

Após quatro anos, o artista de 78 anos se rebelou e chamou a colega de “amarga”. Ele ainda afirmou que ela teria traído Roberto Talma (1949-2015) com ele.

Quanto a Murilo Rosa, o veterano foi econômico nas palavras. “É um outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘Murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece”, desabafou ele.

Ao ver seu nome envolvido na treta, o ator revelou ter tido um “acerto de contas” com Abreu nos bastidores da minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003), na qual contracenaram.

Sem citar nomes, o intérprete de Afonso Corte Real usou a minissérie sobre a Revolução Farroupilha (1835-1845) para classificar José de Abreu como um homem de “áurea negativa” e de “olhar invejoso”. A discussão teria acontecido após o veterano chegar atrasado e o acusar de “roubar cenas”.

Na sequência, ele quis dar um contexto para o tal verbo “murilar”, citado por José de Abreu. “Estávamos focados em fazer o nosso melhor, em ir além, em ajudar, contribuir e superar… Jayme Monjardim criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta ‘onde eu estou murilando’,”, narrou o ator.

Na madrugada de sexta (31), José de Abreu disse ter recebido uma ligação de Murilo Rosa após criticá-lo nas redes sociais. O veterano afirmou que só atendeu ao telefone porque nem sabia quem era, mas desligou assim que o colega se identificou. “Mandei à m*rda”, escreveu.

Em seguida, Abreu deu a sua versão sobre o verbo “murilar”: “É sacanear o colega, entrar na frente do câmera, ser oficial subalterno e cavalgar na frente dos generais, não morrer apesar de levar 200 tiros [o diretor mandou um dublê matá-lo a facadas], pedir para a autora de A Casa das Sete Mulheres fazê-lo voltar como fantasma. Essas coisas de ator que não sabe o seu tamanho”.

Depois, o veterano ainda disse que iria colocar um ponto-final na discussão. “Gente, na boa, Maria Zilda e Murilo Rosa são duas faces da mesma moeda. Atores medíocres, seres humanos de nível baixíssimo. Ninguém os suporta. E chega disso”, postou ele.