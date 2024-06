Marcello Antony deixa carreira de ator de lado e vira corretor de imóveis

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Galã da Globo nos anos 1990 e 2000, Marcello Antony deixou a carreira de ator de lado para trabalhar como corretor de imóveis de luxo em Portugal. Ele mora em Lisboa com a família desde 2018, quando foi gravar a novela Valor Da Vida por lá. No ano passado, ainda esteve no elenco da série portuguesa Morangos Com Açúcar. Seu último trabalho na Globo foi Malhação: Viva a Diferença (2017), como o pai de Lica (Manoela Aliperti).

Em um vídeo publicado no seu Instagram, Marcello Antony, de 59 anos, falou sobre sua transição de carreira como executivo de uma corretora chamada The Agency. “Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. A The Agency, com sua experiência no setor imobiliário aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas”, disse ele.

A agência também valorizou o fato de ter um ator da Globo na sua equipe: “Com uma carreira celebrada como ator renomado, Marcello Antony traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão. Transitando de uma ilustre carreira artística, Marcello canaliza agora o seu carisma e capacidade de comunicação para a arte de conectar pessoas com as suas propriedades de sonho em Portugal.”

Em seu perfil no Instagram, o ator já mantém um e-mail corporativo de sua nova atividade, mas deixou na sua biografia o contato do escritório que o agencia desde o começo de sua carreira.

“O nosso objetivo é superar as suas expectativas, proporcionando um serviço de excelência e resultados extraordinários. E eu estou feliz em poder colaborar com você e ajudá-lo a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para discutir como posso ajudá-lo a alcançar seus objetivos imobiliários. Forte abraço a todos”, finalizou ele.

Antony vive em Portugal com a mulher, Carolina, e os filhos Francisco, de 20 anos, e Stéphanie, de 23, da união com a atriz Mônica Torres; Lorenzo, de 11, do relacionamento atual; e Lucas, de 22, e Louis, de 17, seus enteados.

O ator estava no ar até recentemente na reprise de Paraíso Tropical (2007) no Vale a Pena Ver de Novo. Ele também foi um dos protagonistas de Ciranda de Pedra (2008) e teve um importante personagem em Passione (2010). Em 2013, fez Amor à Vida e voltou ao ar apenas em Malhação, em 2017.

Pouco antes da pandemia, Antony se mudou para Lisboa em busca de novas oportunidades como ator em terras lusitanas. Para não ficar parado, o ator resolveu atuar em um plano B e anunciou a novidade nesta segunda-feira (3).

