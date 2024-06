Jiboia de mais de 2 metros é filmada em ramal de Rodrigues Alves

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma cobra da espécie jiboia com cerca de 2 metros e meio foi vista atravessando o Ramal do Esquerdo, no município de Rodrigues Alves, nesta segunda-feira (3). O animal foi filmado e fotografado e seguiu o caminho entrando por uma região mata.

O conselheiro tutelar Orleido Bissons, que registrou as imagens, conta que parou as motocicletas no ramal para evitar o atropelamento do animal. “A gente esperou ela atravessar para que ninguém passasse por cima dela e nem tentasse capturar. Ela entrou na floresta e foi embora”, afirma.

A jiboia é uma serpente não peçonhenta (não tem veneno), que pode alcançar até 4 metros de comprimento. As cobras são bem comuns na região do Vale do Juruá e esta é a terceira que aparece no município de Rodrigues Alves este ano.

No último dia 6 de maio, populares filmaram uma sucuri atravessando a estrada que liga Rodrigues Alves a Mâncio Lima. Os bombeiros não foram acionados na ocasião. Em março, outra sucuri, de cerca de 5 metros, matou um cachorro em um quintal em Rodrigues Alves, antes de ser capturada pelos bombeiros.

A sucuri não é venosa, ela pode matar as vítimas “com um abraço apertado”.

