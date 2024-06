Ex-BBB Isabelle Nogueira recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-BBB Isabelle Nogueira não levou o prêmio do “Big Brother Brasil 24”, mas é inegável o sucesso da dançarina depois do fim do programa. Nessa segunda-feira (3), a manauara recebeu a Medalha Ruy Araújo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em homenagem a sua representação no reality da Globo. Essa medalha é considerada o maior símbolo de destaque que se pode entregar a um cidadão do Estado.

“Quero agradecer a participação extremamente especial para mim dos meus dois bois. Dos nossos bois de Parintins. O meu boi bumbá Garantido e Caprichoso. Com muita gratidão, alegria e unificação das nossas duas cores, nós mostramos para o mundo a força do povo amazonense. Eu me sinto mais do que nunca, muito orgulhosa e honrada em ser uma mulher amazônica”, declarou Isabelle ao receber a homenagem.

A manauara recebeu a medalha das mãos do presidente da Aleam, o deputado Roberto Cidade (União Brasil). Durante seu discurso, a dançarina se comprometeu a sempre representar o Amazonas e exaltar a cultura do Estado e o Festival de Parintins. Vale lembrar que foi exatamente isso que Isabelle fez, com muito orgulho, durante sua passagem pelo “Big Brother Brasil 24”.

O Festival Folclórico de Parintins, maior espetáculo folclórico do país, ganhou bastante visibilidade depois que a dançarina entrou no programa global e não parou de falar sobre o evento. Isabelle Nogueira é a personagem Cunhã-Poranga do Boi Garantido desde 2018. Esse item de grande destaque é definido pelos critérios de moça bonita, guerreira e guardiã, que expressa a força por meio da beleza.