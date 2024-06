Esclarecimento sobre o caso de despesas com diárias em Tarauacá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em relação à reportagem veiculada na última segunda-feira (3), que noticiou a condenação do ex-presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista, por despesas com diárias junto ao Tribunal de Contas do Acre, o jornalista Saimo Martins esclarece que ocorreu um erro de interpretação na análise do acórdão.

O acórdão, publicado no Diário Eletrônico, na verdade, determina o arquivamento da prestação de contas do período entre 2021 e 2022. Apesar de haver divergência, com o relator votando pela condenação e aplicação de multa, a decisão final foi pelo arquivamento do processo.

Anúncios

O jornalista expressa solidariedade ao senhor Chico Batista e enfatiza que o equívoco não foi motivado por má fé ou intenção política, mas sim por uma interpretação equivocada dos fatos.