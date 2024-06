Davi Brito adia faculdade de Medicina para faturar com pós-BBB: ‘Quero aproveitar’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito não ingressará na faculdade de Medicina neste ano. O vencedor do BBB 24 revelou que pretende aproveitar os meses iniciais após o fim do reality para fechar contratos com marcas e fazer seu dinheiro render. Mesmo que tenha ganhado uma bolsa de estudos no programa, ele explicou que precisará prestar o vestibular da universidade e decidiu adiar seu sonho para 2025.

Brito foi questionado se não ingressaria na instituição logo depois do confinamento. Na época, ele afirmou que a universidade não havia entrado em contato com ele para falar sobre os estudos. Após uma ligação, ele descobriu que teria que fazer a prova e ser selecionado como os demais alunos.

“Eu ainda preciso conhecer a faculdade, fazer o vestibular… Mesmo com a bolsa, tem todo um processo que eu preciso passar, como todo mundo. Isso vai ficar para o ano que vem. Quero aproveitar primeiro o que o Big Brother está me proporcionando”, explicou ele em entrevista ao jornal Extra.

“Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que, da noite para o dia, eu já cumprisse tudo o que eu disse que sonhava no BBB. Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo”, acrescentou.

O ex-motorista de aplicativo culpou o preconceito por ainda ser atacado na internet mesmo depois de um mês do fim do BBB 24. Ele admitiu que ficou chateado por perder seguidores e perceber que nem todos estão do seu lado depois de terminar o relacionamento com Mani Rego.

“Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre preto da periferia crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela”, disse.

Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz.

Apesar de ter sido flagrado em um jantar com a influenciadora Bárbara Contreras em abril, Davi Brito assegurou que está solteiro. “Eu estou vivendo em off. Quero organizar minha vida financeira e seguir tocando o barco devagarzinho”, concluiu.