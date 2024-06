Cruzeiro do Sul de cara nova: prefeitura avança na iluminação pública com LED

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com 1.900 novas luminárias de LED que substituíram as antigas lâmpadas de vapor de sódio, Cruzeiro do Sul está ficando de “cara nova”. Outras 200 unidades serão colocadas no bairro da Várzea. As lâmpadas de LED são capazes de consumir até 75% menos energia do que suas equivalentes de vapor de sódio, além de terem uma vida útil que pode chegar a 100.000 horas, reduzindo em muito a necessidade de manutenção.

A qualidade da iluminação também é superior, com uma melhor representação de cores e uma iluminação mais clara e uniforme, conferindo maior precisão à visão.

Além do diferencial na infraestrutura, a iluminação se traduz em uma cidadania mais plena. As novas lâmpadas de LED, de 240 watts, transformam a aparência das ruas. Garantem mais segurança e a retomada do hábito das pessoas de ficarem em frente das casas a noite e em confraternização com os vizinhos.

“Melhorou tudo”, contam os moradores da rua Félix Gaspar, uma das localidades beneficiadas recentemente, como Joélita Silva Luz. “Aqui muitos alunos estudam s noite, Antes, na escuridão e a gente sofria muito com a violência e tinha um grande número de assaltos. Com a iluminação pública que foi instalada, tudo melhorou. Agora os jovens, idosos, crianças, podem ir para as escolas e igrejas com mais segurança sim”, pontua.

“Além de promover a economia com energia elétrica e melhorar a qualidade da iluminação pública, essa iluminação com LED promove um ambiente urbano mais acolhedor e seguro para todos os moradores de Cruzeiro do Sul. Isso se traduz em segurança, em cidadania e na autoestima das pessoas que passam a sentir melhor acolhidas na nossa cidade. Agradeço ao Senador Sérgio Petecão que alocou os recursos para que nós pudéssemos adquirir essas lâmpadas. Inicialmente 1.900 e daqui a alguns dias vamos licitar mais 1.200 lâmpadas para que possamos continuar iluminando cada dia mais nossa cidade”, disse o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Centro da cidade e bairros

O centro de Cruzeiro do Sul foi totalmente contemplado, bem como os bairros Manoel Terças, Várzea, Cruzeirinho, João Alves e vários outros já foram contemplados. Vias importantes, como a rua 28 de setembro, 25 de agosto, Tarauacá, trevo da Absolon Moreira e a região do Trevo da Cohab até a Mâncio Lima, Getúlio Vargas, Estrada da UFAC até a Boca da Alemanha, 15 de Novembro, Lauro Müller, Formoso, Bairro da Sanacre, Antônio Costeira, e Félix Gaspar, entre outras já estão de cara nova.

Na Várzea, de acordo com o presidente da Associação de Moradores, o Chicô, a iluminação fez a diferença na localidade.

“Fica todo mundo a frente de casa até tarde agora. Foi um investimento que veio para alegrar os moradores. Nós andamos na rua mais felizes agora”, agradeceu Emanoel Francisco Cauassa, o Chicô.

Neste final de semana, a prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu a etapa de iluminação pública, substituindo as antigas lâmpadas de vapor de sódio por tecnologia LED nos bairros Cruzeirinho, João Alves e Manoel Terças. O prefeito Zequinha Lima visitou as localidades para observar de perto as melhorias proporcionadas pela nova iluminação.

“Agora o bairro João Alves está bem iluminado, tudo em LED, tudo bonito. É impressionante como a rua está clara. Com essa luz , dá para achar uma agulha,” afirmou o presidente da Associação de Moradores do Bairro João Alves, Pereira Silva, ressaltando a eficácia da equipe liderada pelo prefeito e a atenção dada às solicitações do bairro.

“É fundamental que os presidentes de bairro estejam envolvidos, pois são eles que trazem as demandas até nós. Estive em vários bairros já iluminados e os moradores expressaram satisfação com as ruas bem iluminadas e mais seguras. Estou muito feliz com o resultado e vamos avançar mais com o programa de iluminação de LED em Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito

Agora a gestão do prefeito Zequinha Lima busca agora, junto ao Governo Federal, a aquisição de mais 1.200 lâmpadas para continuar a expansão do projeto. As lâmpadas de vapor de sódio que estão sendo retiradas para s instalação das de LED, são implantadas em áreas onde não há iluminação pública.