Cirurgias estéticas devem ter sutileza e naturalidade, diz especialista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O médico e apresentador Fabrício Lemos recebeu nesta segunda-feira (3) no programa Médico 24 Horas, exibido nas redes sociais do ac24horas, a médica e empreendedora Dra. Sandra Aguiar, especialista em dermatologia e estética.

De acordo com a médica, que atua na área da estética há mais de 12 anos, os upgrades estéticos tem se popularizado no Brasil com a democratização do acesso financeiro aos procedimentos, que agora podem ser parcelados em cartões de créditos. Mas as pessoas interessadas na melhoria de sua aparência devem ter bom senso e manter suas expectativas dentro do que é saudável.

Anúncios

“Fazemos uma avaliação e entramos num acordo com o cliente. Na minha empresa, nossa bandeira é a estética com naturalidade; você não vai ver uma cliente nossa com o rosto deformado ou uma sobrancelha exagerada. Temos que ter sutileza e realizar alguns procedimentos de forma gradativa, porque de outra forma, as pessoas podem não se reconhecer”, disse a Dra. Sandra Aguiar.

Segundo a médica, os procedimentos estéticos têm avançado muito tecnologicamente nos últimos anos, a ponto de alguns terem eliminado a necessidade de intervenções cirúrgicas. O endolaser, por exemplo, é capaz de rejuvenescer a pele com o uso de fibra óptica, que aplica um laser. “É uma fibra óptica muito fina, que emite um laser. À medida que o laser é emitido, a pele estica porque retrai e isso é imediato”, explica.

Para saber mais sobre procedimentos estéticos e onde fazê-los, assista à entrevista completa da Dra. Sandra Aguiar com o médico Fabrício Lemos, no Médico 24 Horas.

Veja a entrevista completa:

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link 29:23