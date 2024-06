A Grande Conquista 2: Donas da Mansão, Edlaine e Lizi passam o dia brigando

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rivais, Liziane Gutierrez e Edlaine Barboza chegaram juntas ao cargo mais alto de A Grande Conquista 2 e se tornaram donas da Mansão. No entanto, agora que convivem mais tempo uma com a outra, as duas só trocaram ofensas e farpas desde que se mudaram para a suíte dos donos. A dupla também não conseguiu conversar sobre voto –e ambas correm o risco de caírem na berlinda caso não cheguem a um consenso.

Kaio Perroni visitou a amiga Edlaine no quarto dos donos, e isso desencadeou um embate com Liziane. A ex-Fazenda acusou o amigo de Lucas Souza de se meter em pautas que não lhe dizem respeito.

Anúncios

“Se você não lembra as coisas que acontecem dentro do jogo, você tem a necessidade de que eu te relembre, venha aqui que eu vou te relembrar todas. Inclusive, quando você foi injusta comigo na primeira vez que discutimos, até hoje você teve sequer a capacidade de sentar comigo e me pedir desculpa”, apontou o oficial do Exército.

“Eu discuto com Edlaine, você se mete. Eu discuto com você, a Edlaine se mete. Eu não consigo ter uma discussão com uma pessoa”, reclamou ela. “E eu não consigo ouvir mentira e ficar quieta”, disparou a participante conhecida como patroa da live.

Edlaine apontou que Liziane também tem a mesma postura com relação a Brenno Pavarini e molda suas opiniões a partir do que o parceiro de jogo pensa. “Até alguns minutos atrás você estava ouvindo nossa conversa aqui com ele”, disparou ela.

A discussão ficou acalorada, e Edlaine afirmou que discordaria de tudo o que a rival dissesse. “Suas atitudes são baseadas nas falas de outras pessoas. Para você ter um pensamento próprio, você não consegue sustentar”, alegou a conquisteira.

Liziane e Edlaine também tiveram uma lavação de roupa suja enquanto a carioca tomava uma banho no ofurô. As duas conversaram em tom de ironia, enquanto “comemoravam” a vitória na dinâmica que define os mandachuvas da Mansão.

“Nosso reinado está excelente”, disparou Edlaine. “Para você deve estar sendo maravilhoso”, ironizou a modelo. “Pra mim, podia ter sido melhor”, complementou. “Ai, podia? O que faria ser melhor? Hoje é domingo, tem até quinta-feira para a gente estar aqui. Dá pra dar uma melhorada, não dá? No que eu posso te ajudar?”, questionou a rival. “Dá. Será que dá para começar com você sendo a mesma pessoa no ao vivo e aqui?”, provocou a loira.

Edlaine insistiu para que Liziane a adjetivasse e colocasse na mesa o que a faz ser diferente enquanto o programa está ao vivo. A ex-Fazenda se recusou, mas a carioca alegou que a modelo a tachava como uma pessoa soberba.

“Na casa laranja, eu te achava uma mulher maravilhosa”, apontou Lizi. “Continuo sendo”, rebateu a morena. “Mas você mudou”, acusou a loira. “Eu mudei em 12 horas, né? Só porque eu discordei de você”, disparou Ed. “Você não discordou de mim. Você agiu com falta de respeito. Eu não esperava aquela audácia de você”, afirmou a modelo.

Edlaine relatou para Kaio a troca de farpas que teve com Liziane antes que as duas fossem assistir ao vídeo dos donos, mas a influenciadora se irritou com as provocações da dupla.

“Vamos, minha chefe”, brincou Ed, que fez Kaio cair na risada. “Já vai começar de manhã os dois?”, afrontou Lizi. “Eu não tenho folga nem de manhã?”, seguiu ela, reclamando. Edlaine afirmou que só a chamou pois sabia que a rival gostava de sua companhia.

Os dois seguiram com a ironia, e Liziane perdeu a paciência e voltou para a Mansão. “Eu não tenho folga. São dois em cima de um, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa. Não tem graça. É sempre, o tempo inteiro”, disparou ela. “É um inferno na minha vida!”