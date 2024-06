Rio Branco vence no Florestão e Humaitá sofre goleada em Manaus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em uma reviravolta emocionante neste sábado (1), o Rio Branco venceu o Porto Velho-RO por 2 a 1 no estádio Florestão, em Rio Branco, pela sexta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. Os visitantes abriram o placar com o atacante Erivan aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o Estrelão reagiu e empatou com Felipinho aos 30 minutos. A virada veio na segunda etapa, com Vyctor Huggo marcando aos 36 minutos. Com este resultado, o Rio Branco-AC soma oito pontos e ocupa a quinta posição, próxima ao G-4. O Porto Velho-RO mantém a vice-liderança com 12 pontos.

O Porto Velho-RO tem um compromisso na próxima quarta-feira (5), enfrentando o Barcelona-RO às 15h, no jogo de volta da final do Campeonato Rondoniense, no estádio Aluizão. Pela Série D, a equipe enfrentará o São Raimundo-RR no sábado (8), às 16h30 (de Brasília), também no Aluizão. Por outro lado, o Rio Branco-AC visitará o Manaus-AM no domingo (9), às 16h30 (de Brasília), no estádio da Colina.

No estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, o Manauara não deu chances ao Humaitá-AC, aplicando uma goleada de 4 a 0, com gols de Romarinho, Norton, Pardal e Vitinho. Esta foi a sexta vitória consecutiva do Manauara na primeira fase do Brasileirão da Série D, enquanto o Humaitá-AC amargou sua sexta derrota seguida, permanecendo na última posição da tabela.

Na sétima rodada da Série D, o Manauara enfrentará o Trem-AP fora de casa, no sábado (8), às 15h30 (de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá. O Humaitá, por sua vez, receberá o Princesa do Solimões no mesmo dia, às 17h (de Brasília), no Florestão, em Rio Branco.