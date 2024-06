Mais de 22 mil acreanos fazem concurso da Sefaz neste domingo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz-AC) é realizado neste domingo (2), abrangendo diversos municípios acreanos. Os candidatos podem verificar os locais de prova acessando o site do Cebraspe, organizador do processo seletivo.

São oferecidas 164 vagas pelo concurso, distribuídas entre os cargos de técnico da Fazenda Estadual, auditor da Receita Estadual, contador e especialista da Fazenda Estadual, com salários que podem ultrapassar R$ 20 mil, conforme o cargo.

Mais de 22 mil candidatos se inscreveram para o concurso. Deste total, 13.799 candidatos para o cargo de técnico da Fazenda Estadual, que disponibiliza 60 vagas. O cargo de auditor da Receita Estadual, com 48 vagas disponíveis, atraiu quase três mil inscrições. Para as nove vagas de contador, foram registradas 256 inscrições.

Os participantes devem chegar ao local de prova com no mínimo uma hora de antecedência, portando caneta esferográfica de tinta preta (de material transparente), comprovante de inscrição e documento de identidade com foto.

Duração e Horários das Provas:

Prova Objetiva (P1) e Prova Discursiva (P3): 4 horas e 30 minutos de duração. Fechamento dos portões às 8h (horário local).

Auditor da Receita Estadual:

Prova Objetiva (P2): 3 horas e 30 minutos de duração. Fechamento dos portões às 15h (horário local).

Contador e Especialista da Fazenda Estadual:

Prova Objetiva: 3 horas e 30 minutos de duração. Fechamento dos portões às 8h (horário local).

Técnico da Fazenda Estadual:

Prova Objetiva: 3 horas e 30 minutos de duração. Fechamento dos portões às 15h (horário local).