Gladson sinaliza permanência em definitivo de delegado Marcos Frank no Iapen

Após a exoneração do policial penal Alexandre Nascimento, o governador Gladson Cameli (PP) reuniu-se neste domingo (2), com o novo presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), o delegado de Polícia Civil Marcos Frank Costa, para discutir o alinhamento institucional.

O encontro entre o chefe do executivo acreano e o delegado sinaliza que o governo pode vir a confirmar Marcos Frank no cargo de forma definitiva, apesar de certa resistência interna no Iapen à ideia de ter um delegado da Polícia Civil no comando. O delegado assumiu o órgão interinamente no último dia 29 de maio em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Olá amigos, nesta tarde, recebi o delegado Marcos Frank, que recentemente assumiu a direção do Iapen. Nossa conversa foi muito produtiva e abordou diversos aspectos importantes da instituição. Discutimos os desafios e as oportunidades que acompanham essa nova missão, além da importância da liderança do delegado Marcos Frank no Iapen”, declarou Cameli.

O governador também elogiou a competência do delegado. “A experiência e o comprometimento de Marcos Frank são fundamentais para fortalecer o Iapen e promover melhorias significativas no sistema penitenciário. Desejo a ele todo o sucesso nessa nova etapa”, comentou.