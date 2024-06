Briga generalizada é registrada em Brasiléia neste domingo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na madrugada deste domingo (2), uma confusão generalizada foi registrada na Rua João Jovino de Oliveira, em Brasiléia, próximo ao Centro do Idoso, no interior do Acre. Informações indicam que o tumulto ocorreu em frente a um bar e envolveu um grupo de pessoas trocando socos, chutes e cadeiradas.

Um vídeo, que circula nas redes sociais na página Alfinetei, mostra homens brigando na calçada do bar. A confusão rapidamente se alastrou para o meio da rua, onde as pessoas continuaram a trocar golpes violentos, mesmo com a circulação de carros.

Apesar da intensidade do confronto, não houve registro de pessoas gravemente feridas.

VEJA O VÍDEO: