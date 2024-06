Bial vai às lágrimas entrevistando Marília Gabriela e filho: ‘Que lindo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pedro Bial se emocionou durante entrevista com Marília Gabriela e seu filho, Theodoro Cochrane, ontem.

O que aconteceu

Marília Gabriela falou sobre o cuidado do filho com ela. “Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Invertemos os papéis — quase, digamos”, disse.

Bial se identificou e foi às lágrimas. “Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz”.

Marília Gabriela elogiou o filho: “Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força”.

Theodoro contou que passou a conviver mais com a mãe após a morte do pai, em 2021. “Chegou uma hora em que ficou meio insuportável mesmo. Meu pai morreu, reavaliei minha vida, o que ele tinha feito com a vida dele, o que eu estava fazendo com a minha. Entrei num processo depressivo profundo, fui viver meu luto com minha mãe, em Lisboa, a convite dela.”