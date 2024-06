“Agro” efetiva mais de R$ 202 milhões em crédito rural no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados divulgados nessa semana em boletim agropecuário da Serasa Experian, revelam o aumento da concessão de crédito em linhas rurais e agroindustriais à população que atua como pessoa física (PF) no campo. Em 2023, o Acre movimentou R$ 229,6 milhões de crédito rural e da agroindústria. São 1,1 mil contratos com ticket médio de R$ 202,5 mil. De acordo com o levantamento, o acumulado de 2023 no país revelou alta de 6,6% em relação ao ano anterior, na prática, o montante concedido passou de R$ 210 para R$ 224 bilhões.

Dos R$ 51,7 bilhões de crédito rural e agroindustrial, o Paraná foi o estado que mais se destacou, superando R$ 7 bilhões. Com relação ao número de contratos e CPFs com contratos, o Rio Grande do Sul foi o estado que liderou, com 42 mil contratos e 32,7 mil CPFs. Já o maior ticket médio por contrato (R$ 593,8 mil) e o maior ticket médio por CPF (R$ 791,2 mil) são observados no Mato Grosso, e a maior média de contratos por CPF (1,51), no Mato Grosso do Sul.

Anúncios

Analisando a distribuição do número de novos contratos e o ticket médio por CPF, os grandes proprietários destacam-se pelo alto ticket médio e proporcionalmente pelo menor número de contratos. Já os pequenos proprietários destacam-se por responderem por mais da metade do total dos novos contratos e terem o menor ticket médio entre os portes.

No entanto, apesar do baixo ticket médio, o grande volume de contratos faz o montante desse grupo chegar a R$ 14,1 bilhões. Esse valor é o segundo maior entre todos os portes, atrás somente do montante contratado pelos proprietários de grande porte, que atingiram quase R$ 18,7 bilhões no trimestre.

Saiba mais aqui https://www.serasaexperian. com.br/