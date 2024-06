Vídeo mostra assassinato de empresário acreano em João Pessoa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O trágico fim de um empresário acreano, de 42 anos, conhecido como Arlinson, foi capturado por câmeras de segurança na noite da última sexta-feira, 31 de maio. O crime ocorreu no estacionamento de um restaurante situado no bairro dos Bancários, em João Pessoa, Paraíba.

De acordo com as informações disponíveis, Arlinson conversava com alguém dentro de uma caminhonete no estacionamento do estabelecimento. Momentos depois, ao se dirigir para seu carro, um veículo em movimento se aproximou e, de seu interior, foram efetuados disparos que atingiram fatalmente o empresário. Nas imagens é possível ver a vítima caindo só chão.

Em resposta rápida, a Polícia Militar deteve dois suspeitos relacionados ao homicídio. A dupla foi encontrada em um automóvel na área de Mata Redonda, distrito de Alhandra, na região metropolitana de João Pessoa.

Veja o vídeo: